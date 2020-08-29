2020/08/29 | 21:33 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط عدد من الصواريخ على القاعدة العسكرية داخل السفارة الأميركية ببغداد

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