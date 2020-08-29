تعرف على مواصفات سيارة لادا كروس الجديدة

2020/08/29 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة “أوتوفاز” المصنعة لسيارات لادا عن نيتها إطلاق نموذج كروس أوفر من هذه السيارات، بمواصفات جيدة وأسعار منافسة جدا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة ستكون نسخة معدلة عن سيارات Lada Granta Cross، وسيحمل تصميمها العديد من التحسينات من حيث المظهر، إذ ستصبح واجهاتها الأمامية شبيهة بواجهات سيارات Vesta الحديثة من لادا.

كما ستأتي سقوف هذه المركبات باللون الأسود، ما سيعطي لمسة مميزة لاختلاف لون السقف عن لون الهيكل الأساسي.

وستحصل هذه السيارات على مقاعد تتسع لـ 5 ركاب مكسوة بقماش مقاوم للماء والرطوبة، ويمكن تدفئتها عبر نظام كهربائي، وعلى وسادتي أمان هوائيتين لحماية الركاب أثناء الحوادث، ونظام ABS للمكابح، فضلا عن حساسات لاستشعار الضوء والمطر، ونظامة لتثبيت السرعة أثناء السفر على الطرقات السريعة، وحساسات خلفية لركن السيارة بأمان.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بعلب سرعة ميكانيكية وأتوماتيكية، وبمحركات بـ 4 أسطوانات بسعة 1.6 ليتر وعزم 106 أحصنة، أما أسعارها في روسيا فستبدأ من 650 ألف روبل (9 آلاف دولار تقريبا). انتهى 25ن

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