أرسنال يتوج بـ

2020/08/29 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنكليزي، بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع في كرة القدم التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول، بطل الدوري، بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، السبت، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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