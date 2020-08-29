سقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء

2020/08/29 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "صاروخا سقط ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".واضاف انه "لم يعرف لغاية الان اذا كانت هناك خسائر بشرية او مادية".

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