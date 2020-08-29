‎ الالاف الزائرين تجتمع في كربلاء لاحياء ليلة عاشوراء

2020/08/29 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بدأ مئات الالاف من الزائرين بالتوافد والتجمع في كربلاء لإحياء ليلة عاشوراء عند حرم الحسين عليه السلام وسط استنفار امني وخدمي وصحي واسع.وقال مراسل وكالة النبأ للأخبار في مداخلة تابعتها المستقلة إن “مئات الالاف من الزائرين بدأوا بالتوافد على كربلاء منذ ظهر اليوم لاحياء ليلة عاشوراء عند مرقد الامام الحسين واخيه ابي […]

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