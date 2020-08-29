تحالف القوى يحذر من 'خطر' فشلت الحكومات المتعاقبة في انهائه

2020/08/29 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد تحالف القوى العراقية، السبت، على أهمية ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة والذي اصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها، مشيرا إلى ان احتكار الدولة للسلاح كان هدفا لكل الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال التحالف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (29 آب 2020)، انه "نؤكد مجددا ماسبق وان رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة والذي اصبح خطرا على امن المجتمع وامن المؤسسات الرسمية".

وأضاف البيان، ان "التحذير الذي نطلقه انما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة وقد أدت الى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان اخر" .

وتابع، ان "احتكار الدولة للسلاح، والدولة وحدها، قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الكاظمي، إذ ان الفقرة أولا / ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي منحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على ان من اولوياتها (فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه))، وقد حان أوان العمل من اجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكوء، فهذا السلاح اصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها".

واختتم البيان بالقول "وسنقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج اصلاح الدولة وتعديل مسيرتها الى العمل على كل مامن شأنه تحقيق هذه الغاية من اجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب" .

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