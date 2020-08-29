2020/08/29 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مراسل التغيير: أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب منح تخويل دخول الخضراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مراسل التغيير: أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب منح تخويل دخول الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مراسل التغيير: أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب منح تخويل دخول الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).