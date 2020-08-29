2020/08/29 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأميركية بعد سقوط صاروخ كاتيوشا بالخضراء

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