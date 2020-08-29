وزير الصحة يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن التدرج الطبي للملاكات الصحية والطبية والتمريضية

2020/08/29 | 21:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم السبت، بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي، ابتداءً من الشهر المقبل.

وذكر بيان صدر عن الصحة تلقى "ناس" نسخة منه (29 آب 2020) أن "السيد وزير الصحة الدكتور حسن محمد التميمي يوجه وبصورة عاجلة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي للملاكات الطبية والصحية والتمريضية بدءاً من الشهر القادم".

وأضاف، أنه تقرر "احتساب الفترة الحالية لهم من متطلبات التدرج الطبي حيث تعطلت لفترة من الزمن بسبب جائحة كورونا وتاخر تعيين الوجبات الجديدة من الملاكات كافة".

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