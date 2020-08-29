عضو بالمالية النيابية: 3 معوقات تمنع ولادة ’’السوق المشتركة’’ بين العراق وسوريا والأردن

وكان القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، كشف الأحد (23 آب 2020)، تفاصيل كاملة عن مشروع "الشام الجديد" الذي تحدث به رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي مؤخرا.وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أن مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي لصحيفة الواشنطن بوست، ليس وليد اليوم وإنما طرح في زمن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي".واضاف أن "المشروع يقوم على اساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع مؤخرا"، مبينا أن "المشروع قائما على اساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من خدمات كليهما".وتابع الرديني أن "هناك نية لدى حكومة الكاظمي لاكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد صرح في وقت سابق، أن مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر.وقال الكاظمي لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والاردن والذي من حلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية".واضاف أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".
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