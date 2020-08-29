يوم عاشوراء: مابين المأساة الكونية وعقيدة الفداء في الفلسفة النصيرية-العلوية - إبراهيم جركس

2020/08/29 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس يوم عاشور/ أو عاشوراء، يحتفل فيه الشيعة بشكل عام والنصيريون العلويون بشكل خاص في العاشر من شهر مُحَرّم، وهو يوم مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عام 61ه (10 تشرين الثاني عام 680) بكربلاء التي تبعُد حوالي خمسةً وعشرين ميلاً عن مدينة الكوفة.



بالنسبة للشيعة، يمثّل هذا اليوم يوم كَربٍ وحُزنٍ شديدين، يوم بكاء ونواح ولطم على مقتل الحسين، الذي قُتِل بطريقة وحشية مع بعض أصحابه على أيدي الأمويين.



أمّا خلفية ......





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