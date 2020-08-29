الاعلام الامني: سقوط كاتيوشا على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء

2020/08/29 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “صاروخاً نوع كاتيوشا سقط على احد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية”.

واضافت، انه “تبين أن انطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة”.

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