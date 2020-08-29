2020/08/29 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مواصلته الانتفاضة من أجل الإصلاح في العراق.

ونشر السيد الصدر تغريدة على تويتر، وصف فيها في معرض حديثه عن حلول يوم عاشوراء، قتلة الامام الحسين عليه السلام بأنهم جموع الفساد والمفسدين، التي تريد هي ذاتها اليوم، النيل من العراق وشعبه.

وأضاف السيد الصدر ما نصه، سنبقى سيوفا مشرعة بوجه الفساد، على الرغم من تكالب القوى الخارجية، مشددا على انه سيستمر حتى التحرير والإصلاح.

pic.twitter.com/OvShwEPsz1

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 29, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يشبه الفاسدين والمفسدين بقتلة الامام الحسين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يشبه الفاسدين والمفسدين بقتلة الامام الحسين عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).