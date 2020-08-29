الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون خسائر

2020/08/29 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على أحد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضافت أن "انطلاق الصاروخ قد تبين أنه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".

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