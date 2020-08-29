الإعلام الأمني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء

2020/08/29 | 22:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الاعلامي، مساء السبت، سقوط صاروخ كاتيوشا على احد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد.وذكرت الخلية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية".وبينت أن" انطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".وكانت مصادر مطلعة اعلنت عن استهداف القاعدة العسكرية الامريكية في المنطقة الخضراء باربعة صواريخ كاتيوشا مساء السبت.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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