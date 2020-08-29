الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد

2020/08/29 | 22:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبتـ، تعرض المنطقة الخضراء الى قصف صاروخي.

وذكر بيان صادر عن الخلية، تلقته /المعلومة/، ان “صاروخا نوع كاتيوشا سقط على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية”.

واضافت “وقد تبين أن انطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة”.



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