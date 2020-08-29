المحطة تعقد شراكة استراتيجية مع «كورسيرا» لدعم الشباب العراقي

2020/08/29 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت مؤسسة المحطة لريادة الأعمال السبت، عن شراكة استراتيجية مع منصة Coursera الرائدة عالمياً في التعليم الإلكتروني، من أجل صياغة آلية عمل تدعم الشباب في العراق.

وقالت المحطة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الشراكة ستركز "على ثلاثة أهداف رئيسية.



أولاً، تمكين الجامعات العراقية من توفير تعليم إلكتروني عالي الجودة للطلاب والشركاء.



ثانياً، دعم الشركات الناشئة في الدولة وتزويدها بإمكانية الوصول إلى دورات كورسيرا لتحسين مهارات موظفيها وإعادة تأهيلهم.



ثالثاً، توفير دورات تدريبية للشباب العاطلين عن العمل في الدولة لمساعدتهم على إيجاد وظائف".

وأكدت: "سوف تساهم المحطة مع كورسيرا في تفعيل مبادرة إنعاش القوى العاملة.



وهي مبادرة جاءت كاستجابة لأزمة (كوفيد-19) التي توفر 3800 دورة تدريبية عبر الإنترنت و400 تخصص من عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين الرائدين في العالم في مهارات الأعمال المهمة والتكنولوجيا وعلوم البيانات.



ويشمل أيضًا الشهادات الاحترافية، مثل شهادة (Google Information technology Support Professional)".

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للمحطة عمار الخطيب قوله: "نعتقد أن هذه الشراكة هي إضافة مهمة لعملية التعليم في العراق، ومساهمة فعّالة في تحسين فرص الشباب لدخول سوق العمل.



وقد تمت الشراكة من خلال التعاون مع مجموعة الحنظل الدولية وجهود إدارتها الإستثنائية من أجل إنجاح هذا المشروع".

وستستمر هذه الشراكة، حيث بمجرد إنتهاء مبادرة كورسيرا لإنعاش القوى العاملة في أيلول.



فكجزء من الشراكة، ستصمم المحطة خطط تدريب مخصصة لموظفي القطاع الحكومي أيضاً، بحسب البيان.

وخصصت المباردة هذا الرابط https://bit.ly/32AIgSi للتقديم.

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