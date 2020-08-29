ارسنال يتوج بالدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول

2020/08/29 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توج أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنكليزي، بلقب النسخة الـ98 للدرع الخيرية في كرة القدم التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول، بطل الدوري، بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، مساء السبت، على ملعب “ويمبلي” في لندن.وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك […]

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