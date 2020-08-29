الجمهور الإنكليزي يعود الى الملاعب ..مع ضوابط الوقاية

2020/08/29 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..شهدت المواجهة الودية التي تجمع فريقي برايتون وتشيلسي، في إطار استعداداتهما لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهور الجماهير للمرة الأولى في الملاعب الإنكليزية، منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.ومنذ انتشار مرض ‘كوفيد-19’ في الأراضي الإنكليزية خلال شهر آذار/مارس الماضي، توقفت منافسات كرة القدم، قبل عودتها دون حضور جماهيري في شهر حزيران/يونيو، ولم تحدد رابطة […]

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