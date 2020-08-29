غيلياد تعلن قرارا أميركيا هاما لاستخدامات عقار

2020/08/29 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "غيلياد" للأدوية، الجمعة، إن السلطات الأميركية باتت تسمح باستخدام دواء "ريمديسيفير" لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تتطلب حالاتهم دخول المستشفى.

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