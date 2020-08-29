2020/08/29 | 22:14 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 29 أغسطس 2020 | 10:03 مساءً | عدد القراءات : 17

سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على أحد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضافت أن "انطلاق الصاروخ قد تبين أنه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".

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