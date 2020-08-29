الصحة تصدر بيانا هاما بشأن خريجي هذه المجموعات

2020/08/29 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه وزير الصحة، حسن محمد التميمي، السبت، بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي للملاكات الطبية والصحية والتمريضية، وكذلك احتساب الفترة الحالية لهم من متطلبات التدرج الطبي بعد تعطلها بسبب كورونا وتأخر تعيين الوجبات الجديدة من الملاكات كافة.

وقال المكتب الاعلامي للتميمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (29 آب 2020)، ان "وزير الصحة يوجه وبصورة عاجلة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتدرج الطبي للملاكات الطبية والصحية والتمريضية بدءا من الشهر القادم".

وأضاف البيان، "وكذلك احتساب الفترة الحالية لهم من متطلبات التدرج الطبي حيث تعطلت لفترة من الزمن بسبب جائحة كورونا وتأخر تعيين الوجبات الجديدة من الملاكات كافة".

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