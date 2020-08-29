الكاظمي يجتمع بالساعدي وضباط جهاز مكافحة الإرهاب

2020/08/29 | 22:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، السبت، أن حكومته تراهن على جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان 29 آب/أغسطس، أن "الكاظمي أجرى زيارة تفقدية الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي تجول في مقر الجهاز، واطلع على أقسامه، وافتتح مركزًا خاصًا لفحص المصابين بفايروس كورونا، كما التقى قيادات جهاز مكافحة الإرهاب واطلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية".

وأعرب الكاظمي، وفق البيان، عن "سعادته بلقاء عناصر وضباط جهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا أن "الجهاز يحظى بثقة العراقيين، لما حققه من بطولات ومآثر في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والتعامل الإنساني لمقاتليه مع أهالي المناطق التي تحررت من الإرهاب وشعورهم بالأمان تجاههم".

وبيّن الكاظمي، أن "جهاز مكافحة الإرهاب قد نال سمعة دولية أيضًا، ويجب العمل على تعزيز هذه السمعة، من خلال تواصل التدريب الحديث وضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل الجهاز، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى "التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وحرص الحكومة على مواجهتها وتذليلها، وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، للمضي قدما بالبلاد".

ودعا الكاظمي، جهاز مكافحة الإرهاب، قيادات ومنتسبين، إلى "العمل من أجل العراق"، مشيرًا إلى أن "الكثير من المواطنين ينتخون بالجهاز حتى في القضايا غير الأمنية، وهذا يدل على ثقتهم بكم وشعورهم بالأمان معكم، وعليكم استثمار هذه الثقة بما هو خير للبلد وشعبه".

وأكد الكاظمي مخاطبًا ضباط الجهاز، أن "رهان الحكومة اليوم عليكم وعلى قواتنا الأمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده".

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