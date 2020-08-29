تركيا تهدد بشكل غير مباشر بالحرب على اليونان بسبب ملف المياه

2020/08/29 | 22:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه لا يمكن لليونان أن تزيد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجه، مشيرا لقرار قبل سنوات يعتبر زيادة الحدود البحرية سببا للحرب.

وأضاف أوغلو، في تصريحات اليوم السبت: “لا يمكن لليونان أن تزيد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا في بحر إيجة، والقرار الذي اتخذه برلماننا قبل سنوات لا يزال ساري المفعول، أي أن زيادة الحدود البحرية تعتبر سببا للحرب”، وأكد أن سفينة “أوروتش رئيس” ستبقى في المنطقة لمدة 90 يوما.

يشار إلى أن القرار الذي لفت إليه تشاووش أوغلو اتخذه البرلمان التركي عام 1995 عندما حاولت اليونان توسيع نطاق مياه جزرها إلى 12 ميلا بحريا، ومنح القرار وقتها الحكومة الصلاحيات الكاملة لاستخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الاستراتيجية وحقوق تركيا.



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