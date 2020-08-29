صحة النجف ترسل نتائج فحوصات كورونا على

2020/08/29 | 22:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} دعت دائرة صحة النجف الاشرف المواطنين الذين يقومون بإجراء فحص PCR للكشف عن إصابات بالكورونا بترك رقم هاتف موبايل مفعل عليه تطبيق whatsapp ليتسنى للجهات الصحية ارسال نتيجة الفحص اليهم وبسرعة عن طريق هذا التطبيق .





اكد ذلك مدير قسم الصحة العامة في دائرة الصحة سرى حسن الحارس موضحة في بيان ان "مختبراتنا تجري ما لايقل عن 1000 فحص يوميا ويتم فرزها والاتصال مع الحالات الموجبة حال وصولها ، وبالنسبة للحالات السالبة فتم تهيأة موظفين للاتصال بهم عن طريق الموبايلات ونتيجة لزيادة الفحوصات وهو مايتطلب وقتا واتصالات اكثر وحتى صرف مبالغ اكثر ولتلافي هذه الحالة ولإيصال النتائج الى اصحابها بأسرع وقت فقد تم تصميم برنامج من قبل مدير القطاع الشمالي احمد التميمي عن طريق استخدام تطبيق الواتساب".

وبينت ان "دائرة صحة النجف الاشرف هي أول دائرة تتواصل مع مواطنيها بهذه الطريقة لإيصال النتائج إليهم ".

من جانبه مدير القطاع الشمالي احمد التميمي اوضح "اننا في القطاع ومنذ وقت بعيد نتواصل مع مرضانا عن طريق الواتساب وبسبب وجود مشكلة في ايصال النتائج الى اصحابها فقد عملنا على توظيف هذا التطبيق العالمي موضحا أن استخدامه من قبل نسبة كبيرة من المواطنين يتيح لنا التواصل معهم وإيصال النتائج لهم بسرعة مقرونة برسالة صحية قصيرة ويوفر لنا الجهد والوقت والمال وقمنا بإرسال رسائل للكثير من المواطنين قبل يومين وكانت استجابة طيبة والمهم هو قيام المواطنين بإعطاء ارقام موبايلات فيها تطبيق الواتساب لكي تصلهم النتيجة" .

محمد المرسومي

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