طبيب ينقذ حياة فتاة من الموت بعملية في الديوانية

2020/08/29 | 22:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستقبلت مستشفى الديوانية التعليمي المريضة (أ.ب) التي تبلغ من العمر ١٤ عاماً التي تعاني من أرتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة في وقت سابق.وذكرت المستشفى في بيان إنه "بعد اجراء الفحوصات اللازمة اتضح أنها تعاني من ضيق حاد بالنفس حيث تم إجراء العملية رغم خطورتها بالناظور وتكللت بالنجاح بعد توسعة القصبة الهوائية واستعادة قابلية التنفس" .وبينت ان العملية جرت " من قبل الدكتور د سيف عبد الهادي الفارس وبحضور طبيب التخدير د.علي ناظم علواش".محمد المرسومي

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