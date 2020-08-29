جرائم خرق حقوق الانسان العراقي المشروعة - مصطفى محمد غريب

2020/08/29 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب ليست المرة الأولى الذي يطالب فيها مكتب حقوق الانسان في الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الخميس 27 / 8 / 2020 ، وأكد المكتب في تقريره الذي يخص حجم الانتهاكات لحقوق الانسان عن التجاوزات المختلفة بالضد من المتظاهرين السلميين في العديد من مدن العراق التي قامت فيها مظاهرات جماهيرية مطلبية وأكد المكتب ان " المساءلة لا تزال بعيدة المنال على الرغم من الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة الحالية" ......





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