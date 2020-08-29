بالصور.. النجف تستنفر جهودها لإحياء ليلة العاشر من محرم

2020/08/29 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف – واع – حيدر فرمان

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، تطبيق خطة امنية محكمة خاصة بليلة العاشر من محرم، فيما اكدت الامانة العامة للعتبة العلوية، التنسيق العالي مع باقي الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنظيم وتفويج المواكب الوافدة الى مرقد الامام علي (عليه السلام).

وقال قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم تم اعدادها في وقت مسبق وهي الان مطبقة على ارض الواقع"، مبينا ان "الخطة تتضمن محورين الاول خارجي وهو مناط بالسيطرات الخارجية وكذلك القوات الموجودة على الارض ومسكها للمناطق الصحراوية وتامينها مع حدود المحافظات المجاورة ".

وتابع" اما الخطة الداخلية فتتضمن حماية المجالس والمواكب وكيفية حماية المواطن من خطر الاصابة بالوباء "، لافتا الى ان هنالك التزاما عاليا بالاجراءات الصحية ولوحظ ايضا هنالك خروقات من بعض المجالس الاخرى وسيتم حصرها".

من جانبه، اوضح مسؤول قسم الاعلام في العتبة العلوية المقدسة فائق الشمري، ان هناك تنسيق عالي مع الجهات الامنية والهيئات والمواكب الحسينية لتنظيم حركة وتفويج المواكب المعزية".

وقال الشمري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان قسم السلامة والصحة والبيئة وقسم شؤون حفظ النظام في العتبة وبالتعاون مع الاقسام الاخرى تعملان من اجل انجاح هذه الزيارة والسهر على سلامة الزائر وتنظيم حركته واستقباله لاداء هذه الشعيرة بالشكل الامثل".

يشار الى ان محافظة النجف شهدت منذ الليلة الاولى لشهر محوم الحرام استعدادات واسعة رسمية وشعبية لإحياء ليلة العاشر من محرم مع الالتزام بوصايا المرجعية الدينية وخلية الازمة.

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