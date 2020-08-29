سقوط صاروخ كاتيوشا بالمنطقة الخضراء في بغداد

2020/08/29 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت البيان أن الصاروخ انطلق من منطقة قناة الجيش الواقعة في جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد.

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