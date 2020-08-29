ميانمار تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

2020/08/29 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجلت ميانمار 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، في أكبر زيادة يومية بالدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بعد أسابيع لم تسجل فيها أي إصابات محلية.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة في الآونة الأخيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين التي تمزقها الصراعات وفرضت السلطات فيها عزلا عاما وحظرا للتجول.

ومعدل الإصابة في ميانمار محدود نسبيا، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة منذ تسجيل الحالة الأولى فيها في مارس، حيث توفي بالمرض 6 أشخاص فقط وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 733.



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