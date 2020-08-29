إيقاف رواتب أكثر من 8 آلاف شخص في العراق

2020/08/29 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، إيقاف رواتب أكثر من 8 آلاف مستفيدًا من مزدوجي الرواتب.

وقال الركابي في مؤتمر صحافي، 29 آب/أغسطس، "سبق أن أعلنا عن وجود أكثر من 12 ألف مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية من مزدوجي الرواتب، سواء ممن يتقاضون راتبًا تقاعديًا إضافة إلى راتب الحماية الاجتماعية أو من الموظفين في دوائر الدولة".

وأضاف، "تقرر إيقاف رواتب 6 آلاف و814 شخصًا ضمن المشمولين بالحماية الاجتماعية حيث يتقاضون راتبًا آخر، وإيقاف رواتب 1578 شخصًا يتقاضون رواتبًا من هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرًا إلى أن "القرار نهائي وقطعي ويتضمن استعادة ما بذمتهم من مبالغ".

وأوضح الوزير، أن "الوزارة دعت في 17 آب مزدوجي الرواتب إلى مراجعتها خلال 30 يومًا، وبخلافه ستتم إحالتهم إلى القضاء"، مبينًا أن "نحو 3 آلاف شخص راجعوا الوزارة لإعادة المبالغ واعترفوا بالتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية في أقل من 10 أيام من إعلان الوزارة".

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