مواطن يعثر على 167  قطعة اثارية في ذي قار

2020/08/29 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..عثر مواطن من قضاء الفجر شمالي ذي قار ، اليوم السبت ، على 167 قطعة اثارية مختلفة الاشكال والاحجام تعود للحضارة السومرية ، وقام بتسليمها الى مديرية شرطة المحافظة .وقال بيان اورده اعلام شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” احد المواطنين ابلغ عن عثوره على 167 قطعة […]

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