الزراعة النيابية: الاكتفاء الذاتي شمل اكثر من 20 محصول

2020/08/29 | 22:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، السبت، بان الاكتفاء الذاتي شمال اكثر من 20 محصول زراعي في العراق.

وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة الزراعة النيابية جادة في ملف دفع العراق الى مرحلة اكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومنتوجات الدواجن واللحوم والاسماك وتامين قطاع حيوي جدا سيوفر فرص عمل لاتنتهي ويعطي بارقة امل لالاف العاطلين في كل محافظات البلاد”.

واضاف، ان “اكثر من 20 محصول زراعي في العراق وصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وهناك فائض حصل في الموسم الزراعي خاصة لمحصول الطماطة مؤكدا بان اعادة احياء المعامل التحويلية للاستفادة من فائض الانتاج خطوة بالغة الاهمية نسعى الى تحقيقها خلال الفترة القادمة”.

واشار الى ان” تصدير العراق لبعض المحاصيل للخارج بات حقيقة ملموسة خاصة في ظل الفائض الحاصل في الانتاج لبعض المحاصيل ومنها الشعير والحنطة مؤكدا بان حماية المنتج المحلي امر ملتزمين به وندعو الحكومة الى اعتماد اليات تضمن عدم تضرر الفلاحيين العراقيين بالمستورد واعطاء الاولوية للانتاج الوطني”.

وشهد الانتاج الزراعي في العراق مؤخرا طفرات مهمة اسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل المهمة.



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