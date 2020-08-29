’ثائر’ يتقدم مسيرات عزاء متظاهري تشرين بعاشوراء في الديوانية

2020/08/29 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استذكر مواطنو الديوانية، المشاركون في العزاء المقام بمناسبة العاشر من محرم، ضحايا الاحتجاجات الشعبية، الذين اغتيلوا أثناء التظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية. ورفع المشاركون، صور العديد من ضحايا التظاهرات التي شهدتها الديوانية، والمحافظات العراقية الأخرى، من ضمنها صورة الناشط المعروف ثائر الطيب، وذلك أثناء تأدية طقوس ليلة التاسع من شهر محرم.

كما ردد المتظاهرون، هتافات تطالب بالكشف عن المتورطين باغتيال النشطاء.

وثائر الطيب هو ناشط مدني أقام العديد من المبادرات الخيرية، وشارك في تظاهرات تشرين، وقتله مسلحون بعبوة لاصقة استهدفت سيارته في (15 كانون الثاني 2019) ولم تعلن السلطات عن هوية المتورطين، بتلك الجريمة لغاية الآن.

و تحول الطيب إلى أيقونة لمتظاهري محافظة الديوانية الذين سقط العشرات من بينهم قتلى وجرحى خلال حملة قمع متظاهري تشرين.

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