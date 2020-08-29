الحشد الشعبي يفاجى داعش ويمسك “الارض السوداء” في ديالى

2020/08/29 | 22:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف الحشد الشعبي، السبت، مفاجئة تنظيم داعش في 3 قواطع ضمن حدود ديالى.

وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اعتمد مؤخرا ستراتيجية الانتشار الواسع في 3 قواطع مهمة ابرزها حمرين من اجل منع اي مناطق رخوة او فراغات تسمح لداعش الارهابي التحرك من خلال خلاياه النائمة”.

واضاف، ان “بعض المناطق التي كانت تنشط بها خلال داعش الارهابي وتعتبر ذات بيئة معقدة جدا انتشر بها الحشد الشعبي مؤخرا وفاجى التنظيم الذي ظن بان الحشد لن ينتشر بها كونها تقع في عمق حمرين وتشكل بالنسبة لداعش اراض سوداء لكن الحشد كانت له كلمة الفصل”.

واشار الى “اهمية الانتشار الاخير وتداعياته الايجابية في انهاء ما تبقى من خطوط تسلله بين المناطق خاصة حمرين مبينا ان الحشد يعتمد خطة ممنهجة غفي تحركاته وانتشار قطعاته من اجل انهاء ما تبقى من فلول داعش الارهابي”.

وتنتشر في ديالى عدة الوية قتالية للحشد الشعبي ابرزها 24 و23 و110 وهي تمسك مناطق واسعة ومترامية.



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