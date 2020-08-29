بين العراق والأردن وسوريا.. نائب: 3 معوقات تمنع ولادة السوق المشتركة

2020/08/29 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، السبت، بان هناك 3 معوقات تمنع ولادة السوق المشتركة بين العراق وسوريا والاردن.وقال كوجر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" هناك توجه لانشاء سوق مشتركة بين العراق وسوريا والاردن لكن بالمقابل هناك 3 معوقات مهمة منها ان السوق تحتاج الى توافق سياسي موحدـ يجمع الاطراف الثلاثة بالاضافة الى اهمية التكافؤ بين اقتصاديات الدول اي بمعنى ان تساهم كل دولة بشي في دعم فكرة ولادة السوق" لافتا الى ان "سوريا بلد شبه مدمر وتعاني عزلة ".واضاف كوجر، ان "المعوق الثالث للسوق المشتركةـ هي ضرورة ان يكون للدول بها بصمة اقتصادية والدول الثلاثة ومنها العراق بصمتها محدودة جدا فهي غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بخلاف السوق الاوربي التي تمثل بصمة عالمية بمنتوجاتها". واشار كوجر الى ان" هناك امر في غاية الاهمية يجب الانتباه له وهو الاستقرار"، مبينا ان "الاردن هي الوحيدة المستقرة فمثلا الكاظمي ووفق توقيت مبدأ الانتخابات في حزيران 2021 سيتغير بالاضافة الى ان الرئيس السوري هناك حديث عن ازاحته لذا فان الصعوبات كثيرة جدا لولادة سوق مشترك بين العراق واي دول اخرى".

وكان القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، كشف الأحد (23 آب 2020)، تفاصيل كاملة عن مشروع "الشام الجديد" الذي تحدث به ‏رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي مؤخرا.‏وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أن مشروع الشام الجديد وفق النسق الأوروبي الذي تحدث عنه الكاظمي لصحيفة ‏الواشنطن بوست، ليس وليد اليوم وإنما طرح في زمن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي".‏واضاف أن "المشروع يقوم على اساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية بين العراق ومصر، وقد دخلت الأردن على خط المشروع ‏مؤخرا"، مبينا أن "المشروع قائما على اساس أن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية، والأردن دخلت على الخط للاستفادة من ‏خدمات كليهما".‏وتابع الرديني أن "هناك نية لدى حكومة الكاظمي لاكمال هذا المشروع، خصوصا وأن الأردن ومصر تعتمدان السياسية المعتدلة".‏وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد صرح في وقت سابق، أن مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة ‏خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر.‏وقال الكاظمي لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والاردن ‏والذي من حلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية".‏واضاف أنه "سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية".‏

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