اقتران القمر بزحل في ظاهرة فلكية نادرة

2020/08/29 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أفادت مجلة “فوربس” الأمريكية بأن عشاق الفضاء سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اقتران القمر بكوكب زحل ليلة السبت.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية قوله، إنه يمكن مشاهدة اقتران القمر بكوكب زحل الليلة، لافتا إلى أنهما سيكونان بمحاذاة بعضهما في أول الليل.

وأضاف الجروان أن القمر وزحل يشكلان قاعدة لمثلث رأسه كوكب المشتري النير المتجه نحو الغرب، مشيرا إلى أن هذا المثلث سيغرب بعد منتصف الليل، وعندها سيتوسط كوكب المريخ السماء، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه مسبار الأمل.

‏وذكر أن كوكب زحل يتميز بحلقاته التي تحيط به ولا يمكن مشاهدتها إلا بواسطة التلسكوب، حيث يظهر الأجمل بين بقية الكواكب.



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