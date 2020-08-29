2020/08/29 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسمياً..



الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه

{دولية: الفرات نيوز} توج نادي الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم بنتيجة (4-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ليصل للبطولة رقم 60 في تاريخه.





الوقت : 2020/08/29 22:42:51

قراءة : ٥٠٧ الاوقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. المجلس العاشورائي لليلة العاشرة من محرم بمكتب السيد عمار الحكيم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. المجلس العاشورائي لليلة العاشرة من محرم بمكتب السيد عمار الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).