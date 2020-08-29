رسمياً.. الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه

2020/08/29 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} توج نادي الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم بنتيجة (4-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ليصل للبطولة رقم 60 في تاريخه.





وتقدم الحزم بهدف أول في الدقيقة عبدالرحمن اليامي في الدقيقة الثالثة، ولكن الهلال رد بقوة عن طريق التعادل بهدف سالم الدوسري، في الدقيقة الثامنة، ثم بافيتيمبي غوميز بـ"هاتريك" في الدقائق 40 و53 و56.

وبالثلاثية الذي سجلها أمام الحزم، وصل غوميز إلى هدفه رقم 72 مع الهلال، في مختلف المسابقات، منذ الانضمام إلى الفريق في صيف 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي.

كما أصبح غوميز، أول لاعب هلالي، يسجل 24 هدفًا مع "الزعيم" في نسخة واحدة فقط، ببطولة الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 66 قبل جولتين فقط من نهاية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ليتوج باللقب رسميا، فيما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة في الترتيب قبل الأخير.

محمد المرسومي

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