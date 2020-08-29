تحالف سائرون يعزي بذكرى عاشوراء ويؤكد التزامه بمشروع الاصلاح

2020/08/29 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن "الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين فيما أشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين.





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