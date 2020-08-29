ميسي يغيب عن تدريب برشلونة الاول بقيادة كومان

2020/08/29 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، لأول جلسة تدريبية مع الفريق الكتالوني، يوم الإثنين.

ومن المنتظر تواجد اللاعبين والجهاز الفني غدًا الأحد للخضوع لفحص فيروس كورونا (كوفيد 19).وتشير صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن تدريبات الفريق الكتالوني ستشهد غياب 16 لاعبًا، حتى الآن.ويتواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع منتخبات بلادهم (14 لاعبًا)، في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وتضم القائمة الكاملة للاعبين الدوليين الذين سيخوضون مباراتين رسميتين الأسبوع المقبل كل من: سيرجيو بوسكيتس وأنسو فاتي (إسبانيا) وكليمنت لينجليت وأنطوان جريزمان (فرنسا) وفرانسيسكو ترينكاو وسيميدو (البرتغال).وأيضًا فرينكي دي يونغ (هولندا)، مارتن برايثوايت (الدنمارك)، كارليس ألينيا، ريكي بويج، بيدري، إيناكي بينيا وخوان ميراندا (إسبانيا تحت 21) وأخيراً المهاجم راي ماناج (ألبانيا).ويغيب الوافد الجديد ميراليم بيانيتش، حيث يخضع لحجر صحي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

تير شتيجن سيغيب أيضًا حيث يتعافى من عملية جراحية في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى.ويمكن أن يصل العدد الإجمالي للاعبين الغائبين عن تدريبات برشلونة إلى 18 لاعبًا، اعتمادًا على حالة جان كلير توديبو وصامويل أومتيتي، وكلاهما في الحجر بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.وفي حال عدم انضمام ليونيل ميسي، إلى التدريبات سيصبح عدد اللاعبين الغائبين 19 لاعبًا، وقد أكدت تقارير أن ميسي لا يعتزم الحضور في ظل رغبته بالرحيل عن برشلونة.

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