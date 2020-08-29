رغم فترة هادئة.. الاحتجاجات المنددة بالعنصرية تعود إلى كينوشا

2020/08/29 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من سكان مدينة كينوشا، بولاية ويسكنسن الأميركية، في مسيرة باتجاه ساحة الاحتجاج بالقرب من مبنى المحكمة المحاط بقوات الحرس الوطني.

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