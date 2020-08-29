وزير العمل يبحث تنفيذ اتفاقية قرض البنك الدولي لدعم الفئات الفقيرة والمتضررة

2020/08/29 | 23:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ناقـش وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي اليوم السبت عبر منظومة الانترنت مع مدير البنك الدولي في العراق الموجود ببيروت، اتفاقية القرض المقدم من قبل البنك الدولي لدعم الفئات الفقيرة والمتضررة من خلال دعم الحماية الاجتماعية و فتح لجان فرعية في المحافظات تكون على شكل مقرات ومكاتب متكاملة الخدمات والاجهزة والاثاث ودعم ذوي الإعاقة والباحثين […]

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