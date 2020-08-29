العراق يكشف عن زيادة بمعدلات انتاج النفط الخام

2020/08/29 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة النفط العراقية، السبت، أن وزير النفط إحسان عبد الجبار أمر بزيادة الطاقة الإنتاجية بمصفاة الصمود في بيجي إلى 280 ألف برميل يوميا في أقرب وقت.

وأوضحت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (29 اب 2020)، أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة حاليا تبلغ 75 ألف برميل مضيفة أنها تتوقع الوصول إلى 140 ألف برميل يوميا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتعرضت شركة مصافي الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين، إلى خراب كبير بعد المعارك التي دارت بين قوات الجيش والحشد الشعبي من جهة وتنظيم داعش من جهة اخرى، وما أعقبها من سرقات تعرضت لها الشركة.





وعادت شركة مصافي الشمال في بيجي من محافظة صلاح الدين، للعمل وبطاقة انتاجية بلغت (70) ألف برميل يوميا، وهو مايمثل جزء يسير من الطاقة الإنتاجية للشركة، التي بلغت (350) ألف برميل يوميا قبل توقفها عن العمل في عام 2013 .

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