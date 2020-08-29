العراق يشهد طقسا 'شاذا' يستمر لمدة 12 يوما (خارطة)

2020/08/29 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

4703 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى ارتفاع "شاذ" في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد موجة حارة رطبة نسبيا ابتداء من يوم غد الأحد وتستمر لمدة 12 يوما، مع احتمالية هطول أمطار عشوائية خلال منتصف الاسبوع.

وقال الراصد الجوي، نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (29 آب 2020)، ان توقعات حالة الطقس في العراق كما يلي:

1- موجة حارة رطبة نسبيا تؤثر على البلاد ابتداء من يوم غد الأحد وتكون قوتها من حيث الرطوبة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار غد الأحد كما يلي..

المنطقة الشمالية..



42 إلى 45

المنطقة الوسطى..



46 إلى 47

المنطقة الجنوبية 46 إلى 47

المنطقة الغربية 41 إلى 43

2- يتوقع ان تكون درجات الحرارة ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كما يلي...

المنطقة الشمالية 42 إلى 45

المنطقة الوسطى..46 إلى 48

المنطقة الجنوبية 47 إلى 48 مع رطوبة عالية.

المنطقة الغربية..41 إلى 43

3- تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية رطبة مزعجة ابتداء من يوم الاثنين والى يوم الخميس مع رطوبة عالية في الجنوب خلال أيام الثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 100٪ في البصرة خلال الليل والفجر.

4- تعود الرياح الشمالية الغربية يوم الخميس والى ظهر الجمعة مع انتهاء الأجواء الرطبة وبقاء الأجواء الحارة التي تكون فوق معدلها الطبيعي.

5- من ظهر الجمعة المقبل تعود الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة لتعود معها الأجواء الرطبة خلال أيام السبت والأحد وإجواء حارة في عموم البلاد..



توقع قابل للتغيير.

6- يتوقع ان تستمر موجة الحر المقبلة إلى يوم 12..



كتوقع اولي.

7- ممكن ان تهطل أمطار عشوائية في مناطق متفرقة الجنوب خلال منتصف الاسبوع نتيجة ارتفاع قيم الرطبة فيها.

8- سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تنامي وسيطرة مرتفع جوي علوي مداري على منطقة بلاد الشام وتركيا ووصولا إلى شمال البحر الاسود وغرب روسيا بسبب نزول منخفض جوي عميق بارد غرب اوروبا ووصولا إلى المغرب الغربي.



مما يسبب ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في مناطق الشرق الأوسط.



ويعتبر هذا الارتفاع شاذ قياسا مع السنوات السابقة في مثل هذا الوقت.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشهد طقسا 'شاذا' يستمر لمدة 12 يوما (خارطة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشهد طقسا 'شاذا' يستمر لمدة 12 يوما (خارطة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).