2020/08/29 | 23:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم السبت ، عن تحرير مواطن اختطف قبل اسبوع في منطقة الخميسيات شمال شرق مدينة الناصرية .وذكر بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الشرطة تمكنت من تحرير مواطن في مدخل قضاء الاصلاح اختطف قبل اسبوع من خمسة اشخاص يستقلون سيارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مواطن اختطف قبل اسبوع في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مواطن اختطف قبل اسبوع في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).