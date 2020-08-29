قوى وشخصيات تبحث تطورات الاوضاع المحلية وملف الانتخابات

2020/08/29 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تحت شعار لا لدولة المكونات والطوائف نعم لدولة المواطنة عقدت القوى والشخصيات المدنية والوطنية، اليوم السبت، اجتماعها الموسع الخامس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة الاوضاع الحالية والملفات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وبحضور ممثلين عن المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات المهنية بالاضافة لعدد من القوى المدنية والوطنية من بينها المنبر العراقي وحراك تحشيد الوطني.وبحث […]

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