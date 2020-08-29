رأي قانوني في مسألة مصير مجالس المحافظات

2020/08/29 | 23:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رأى الخبير القانوني علي التميمي، السبت، أن مجالس المحافظات حُلت ولم تلغى، فيما أوضح التبعات القانونية المتعلقة بقرار البرلمان.



وقال التميمي، في إيضاح تابعه "ناس"، (29 آب 2020)، إنه "وفق المادة ٢٠ من القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ (قانون مجالس المحافظات)، يمكن حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة او المحافظ او طلب الى رئاسة البرلمان من ثلث أعضاء البرلمان، ويكون التصويت على ذلك من البرلمان بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للبرلمان لأسباب منها الإخلال بمهام العمل، ومخالفة القانون، أو فقدان ثلث أعضائه شروط العضوية، او انتهاء مدة الـ٤ سنوات التي انتخب بها مجلس المحافظة، فإن من له حق الإقالة أو التمديد هو البرلمان".

وتابع، "وفق قرار المحكمة الاتحادية ٨٠ لسنة ٢٠١٧ فان البرلمان رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة ٦١ دستور".

واشار إلى أن "مجالس المحافظات باقية بحكم المادة ١٢٢ من الدستور، ولا يمكن إلغاءها الا بتعديل الدستور، فأذن تم حلها ولم يتم إلغاءها".

ولفت التميمي، إلى أنه "بعد حل مجالس المحافظات لا يحق لها القيام باي عمل من اعمالها واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب علية القانون ولا قيمة قانونية القرارات التي تتخذها".

وبين، "كما أن هناك دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية حلها، فهي (مجالس المحافظات) مسحوبة اليد لحين صدور قرار المحكمة، كما سنكون امام انتخابات لمجالس المحافظات في موعدها".

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