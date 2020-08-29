بالصور .. كربلاء في ليلة العاشر من محرم

2020/08/29 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / تجري في كربلاء المقدسة ، مراسم احياء ليلة العاشر من محرم ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) التي توافق يوم غد الاحد ./ انتهى

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