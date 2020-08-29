2020/08/29 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي :" ان زيارات رئيس الوزراء الاخيرة ، خاصة الى واشنطن ، تعد ناجحة باستقدام شركات وتشجيع الاستثمار والحصول على تقنيات وزمالات دراسية .وقال الصوفي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مذكرات التفاهم تحتاج بالتأكيد الى عقود واتفاقيات وحسب الاختصاص الاقتصادي والتعليمي والصحي".واضاف :" ان تنفيذ الاتفاقيات ،خاصة بالمجالات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة ، مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول ، ستؤتي ثمارها الايجابية بتشغيل عدد كبير من الشباب وتقضي على البطالة"، مشيرا الى :" ان الهدوء الامني والسياسي ضمانة اكيدة لجذب الاستثمارات وانهاء البطالة"./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر الصوفي لـ / نينا / : الهدوء الامني والسياسي ضمانة اكيدة لجذب الاستثمارات وانهاء البطالة ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر الصوفي لـ / نينا / : الهدوء الامني والسياسي ضمانة اكيدة لجذب الاستثمارات وانهاء البطالة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).